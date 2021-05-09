Çetin: "Pandemide elimizden gelen desteği sağladık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çetin: "Pandemide elimizden gelen desteği sağladık"

Çetin: 'Pandemide elimizden gelen desteği sağladık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi döneminde toplumun mağdur kesimlerine ellerinden gelen desteği sağladıklarını söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi döneminde toplumun mağdur kesimlerine ellerinden gelen desteği sağladıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ilçe belediye başkanlarını zoom üzerinden dinlediği toplantıya katılan Başkan Çetin, pandemi sürecinde ve tam kapanma döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Pandemi döneminde toplumun mağdur kesimlerine destek olmak adına ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Çetin, tam kapanmayı fırsat bilerek yol, park bahçeler ve temizlik işlerinin yoğun çalışma içine girdiğini belirtti. Çetin, "7 yıldır faaliyette olan Gıda Bankası projemiz var. Bu proje ile hayırseverlerle ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduk. Her ay 5 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Bu sayı pandemi döneminde daha da arttı. Oldukça başarılı olan bu projeyi incelemek üzere TBMM'de tüm partilerden oluşturulan bir grup milletvekili Gıda Bankamızı ziyaret etmişti. Ayrıca Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyacını karşılıyoruz. Bayram öncesi de Hayır Çarşısı ile çocuklarımızı sevindirdik, onları giydirdik" dedi.

Müzisyenler gibi pandemi döneminde mağdur olan kesimlere de yardımlar yaptıklarını anlatan Başkan Çetin, tüm bu çalışmaları il ve ilçe örgütleri ile koordineli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Çetin, sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, 55 ayrı noktada besleme yaptıklarını açıkladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Metin Oktay Gökhan Töre Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çetin: "Pandemide elimizden gelen desteği sağladık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 09:39:21. #1.15#

title