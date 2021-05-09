Çetin: "Pandemide elimizden gelen desteği sağladık"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi döneminde toplumun mağdur kesimlerine ellerinden gelen desteği sağladıklarını söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi döneminde toplumun mağdur kesimlerine ellerinden gelen desteği sağladıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ilçe belediye başkanlarını zoom üzerinden dinlediği toplantıya katılan Başkan Çetin, pandemi sürecinde ve tam kapanma döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Pandemi döneminde toplumun mağdur kesimlerine destek olmak adına ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Çetin, tam kapanmayı fırsat bilerek yol, park bahçeler ve temizlik işlerinin yoğun çalışma içine girdiğini belirtti. Çetin, "7 yıldır faaliyette olan Gıda Bankası projemiz var. Bu proje ile hayırseverlerle ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduk. Her ay 5 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Bu sayı pandemi döneminde daha da arttı. Oldukça başarılı olan bu projeyi incelemek üzere TBMM'de tüm partilerden oluşturulan bir grup milletvekili Gıda Bankamızı ziyaret etmişti. Ayrıca Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyacını karşılıyoruz. Bayram öncesi de Hayır Çarşısı ile çocuklarımızı sevindirdik, onları giydirdik" dedi.

Müzisyenler gibi pandemi döneminde mağdur olan kesimlere de yardımlar yaptıklarını anlatan Başkan Çetin, tüm bu çalışmaları il ve ilçe örgütleri ile koordineli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Çetin, sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, 55 ayrı noktada besleme yaptıklarını açıkladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı