Çetin kışta traktörle su taşıyarak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyorlar

26.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:05

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ta geçimini besicilikle sağlayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal etmiyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarına en iyi şekilde bakmanın uğraşını veriyor.

Zorlu mesailerine sabahın erken saatlerinde başlayan Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyündeki besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için karlı ve buzlu yolları aşıyor.

Hayvanlarına buzla kaplı çayda traktörle su taşıyorlar

Köy sınırlarından geçen ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Porsuklu Çayı'na traktörle giden besiciler, burada uzun uğraşlar sonucu buzları kırarak hayvanlarına su taşıyor.

Selim ilçesinde de çiftçiler, ahırdan çıkardıkları büyükbaş hayvanlarını kar üzerine serdikleri ot ve yemlerle besliyor.

Besiciler, çeşme ve derelere de su ihtiyacını giderdikleri hayvanlarını, havaların kararmasıyla yeniden ahıra götürüyor.

Porsuklu köyündeki besicilerden Mustafa Özboztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında yaklaşık 400 küçükbaş hayvana bakarken zorlandıklarını söyledi.

Hayvanlarını beslemek için erken saatte uyandıklarını ifade eden Özboztepe, "Kuzularımızı özenle besliyoruz, yemlerini veriyoruz. Su olmadığından taşımayla suyumuzu getirip hayvanlara veriyoruz. Yaklaşık 400 koyun var, su sıkıntısı yaşadığımız için çok zorlanıyoruz." dedi.

"Hayvanlar bizim tek geçim kaynağımız"

Özboztepe, hayvanların su ihtiyacını taşıma yöntemiyle karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok şükür traktörümüz var suyumuzu rahatlıkla getiriyoruz. Bu anlamda araçları olmayan besiciler çok zorluk çekiyor. İçme suyu konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu su konusunda yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz. Hava sıcaklığı eksi 30 olduğunda bile hayvanlara bakıyoruz. Çünkü onlar bizim tek geçim kaynağımız."

Traktörle su taşıyan Emrah Özboztepe ise kırsalda kış mevsiminin zorlu geçtiğine işaret etti.

Buz kırarak hayvanlara su taşıdıklarını anlatan Özboztepe, "Ellerimizle biraz buz kırdık, zorlanınca traktör devreye girdi. Çok zorlanıyoruz ama hayvanlarımıza su taşımak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Ziraat Odası Genel Sekreteri Samet Gök de kış şartlarının bölgede ağır geçtiğini aktardı.

Besicilerin çetin kışta zorluklar yaşadığına değinen Gök, "Batı illerine göre hayvanlar ortalama 5 ay içeride kaldığı için yem tüketimi fazla oluyor. Bu da çiftçilerimize, üreticilerimize ek yük doğuruyor. Bununla beraber hayvanlar içeride fazla kalmasından dolayı çeşitli hastalıklara maruz kalıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA