Çetin Kışa Rağmen Ecdada Yürüdüler

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toplanan çok sayıda kişi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve kış şartları sebebiyle şehit olan binlerce muharip askeri anmak amacıyla yürüdü.



Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında, ilçedeki Gaziler Mahallesi'nde, bu yıl 13'ncüsü düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini Anma" programı gerçekleştirildi.



Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Azerbaycan, Lübnan'dan gelen izcilerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle ellerinde Türk bayrakları taşıdı.



Mahalle girişinde toplanan kalabalık, önce, önde üzerilerinde 1. Dünya Savaşı'na katılan askerlerin giysilerinin bulunduğu atlı birlikler ve mehteran takımı öncülüğünde mahalle meydanına kadar yürüdü.



Katılımcıların, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attığı program kapsamında mahalle meydanında temsili sancak töreninin ardından, bir asker sancağı göndere çekerek cami minaresinden ezan okudu.



Programda, komandolar tarafından şehitler anısına saygı atışı gerçekleştirildi.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük "itaat destanı"nın yazıldığı bu topraklara, o destanı yazan yiğitleri anmak için toplandıklarını belirtti.



Dünya durdukça bu milletin, bu topraklarda var olacağını ifade eden Azizoğlu, "O yiğitlerin kanları bu toprakların bedeli, toprağa düşen bedenleri de Türk milletinin bu topraklara atılmış perçinleridir." diye konuştu.



"Burası bir yiğitlik ve erlik meydanıdır"



Azizoğlu, dünyada hiçbir ordunun, kahraman Türk ordusu kadar sebatkar, gözü kara, cefakar ve itaatkar olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Bu vatan, parayla satın alarak yerleştiği topraklarda bugün Kudüs'ü başkenti sayma saçmalığı ortaya atılan İsrail gibi kurulmadı. Hocalı'da kundaktaki bebeklerin derisini yüzerek akla hayale gelmeyen işkencelerle katliamlar yaparak zorla işgal ettiği Karabağ'a 'bize ait' diyen Ermenistan gibi kurulmadı. Burası bir yiğitlik ve erlik meydanıdır. O yiğitler ki tarihte eşi benzeri olmayan sayısız kahramanlıklar yapmış ve yapmaya devam eden bir milletin çocuklarıydı. Bu dağ başlarında, ayazda, tipide onları buraya getiren, ısıtan tek şey yüreklerdeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız."



"Ölürsem vücudumu toprağa gömmeyin kendinize siper yapın"



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bir milleti millet yapan unsurların başında hiç şüphesiz, sahip olduğu milli ve manevi değerlere bağlı kalarak, birlik ve beraberliğini devam ettirmesinin geldiğini söyledi.



Bu milli ruhla Malazgirt'ten Kosova'ya, Viyana'dan Çanakkale'ye kadar sayısız mücadele verilip izahı imkansız zaferler kazanıldığını aktaran Sekmen, şunları kaydetti:



"Bundan tam 103 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, bu toprakları düşman elinden kurtarmak ve korumak için en büyük kayıplarını vermiştir. 18 gün boyunca hastalıkla, açlıkla ve soğukla mücadele eden kahraman Türk askeri, Allahuekber Dağları'nda hem çetin kış şartları hem de düşmanla savaşarak şühedaya yürümüştür. 'Ölürsem vücudumu toprağa gömmeyin kendinize siper yapın' diyen nice vatan evladını bağrında taşıyan bu toprakları düşmana çiğnetmemek için serden, anadan, babadan ve yardan vazgeçen yiğitlerimizi,

kahramanlarımızı asla unutmamalıyız."



Katılımcılar, konuşmaların ardından ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ne gitmek için yola çıktı.



Olumsuz hava koşullarına rağmen ecdada yürüdüler



Elverişsiz hava koşulları nedeniyle 3,5 kilometrelik yolun 1 kilometresini yürüyerek bir bölümünü de araçlarla giden katılımcılar, ulaştıkları şehitlikte dua etti.



Katılımcılar, yürüyüş sonrası ulaştıkları şehitlik ve çevresinde üzerilerindeki beyaz renkli kar elbisesiyle görev yapan Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığında görevli askerlere ilgi gösterdi.



Programa, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, bazı kaymakamlar ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan da katıldı.