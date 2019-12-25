Çetin kış şartlarının yaşandığı Tunceli'de yılkı atlarının yem bulma mücadelesi

25.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:12

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki yüksek kesimlerde yaşayan yılkı atlarının yem bulabilmek için verdiği mücadele görüntülendi.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilçede yöre sakinleri, günlük işlerde kullandıkları atları bakım ve besleme imkanının zorlaşması nedeniyle kışın doğaya bırakıyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Mercan Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaşamlarını sürdüren yılkı atları, yem bulabilmek ve soğuktan korunmak için kar kalınlığının daha az olduğu dağın eteğindeki köylere kadar iniyor.

Bölgede yer alan Yakatarla ve Işıkvuran köylerine inen yılkı atları, dere, yol ve ormanlık alanlarda yem bulmaya çalıştı.

Kaynak: AA