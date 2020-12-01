Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı

01.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:28

Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı Uzun ve çetin kış şartlarının etkili olduğu Van'da, bugün itibariyle "Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" başladı.

Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı

VAN - Uzun ve çetin kış şartlarının etkili olduğu Van'da, bugün itibariyle "Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulundu. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden uzmanlar, ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söylendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Evlilik vaadiyle kandırdığı oyuncuya defalarca tecavüz etti
Evlilik vaadiyle kandırdığı oyuncuya defalarca tecavüz etti

"Tecrübeli ustalardan kışlık lastiklerimizi taktırmamız gerekiyor"

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustalarından Yunus Kutlu, soğuk havanın etkisini gösterdiği bölgelerde, kış lastiği uygulaması için bugünü beklenmeden lastiklerin taktırılması gerektiğinin altını çizdi. Kış lastiği takmadığı için yolda kalan bir sürücünün, diğer sürücüleri de riske attığını dile getiren Kutlu, "1 Aralık kışlık lastik uygulamasının başladığı gündür. Ancak vatandaşın bu tarihi beklemeden kışlık lastik taktırması daha uygundur. Kış lastik takmadığı için yolda kalan bir kişi, aynı anda yüzlerce kişinin yolda kalmasına sebep oluyor. Kış lastiği takarken yapılması gereken en önemli şey balans ayarlarıdır. Bu yüzden tecrübeli ustalardan kışlık lastiklerimizi taktırmamız gerekiyor. 4 mevsimlik adı altında satılan lastikler var. Bu lastikler kış şartlarına hakim değildir. Kışlık lastikler kışın, yazlık lastikler ise yazın kullanılır" dedi.

"Sürücüler karın yağmasını bekliyor"

Vatandaşın kışlık lastik takmak için karın yağmasını beklediğini ifade eden Yusuf isimli bir diğer oto lastik ustası ise "Kış lastiği, yol tutuşu yüksek olduğu ve kayma oranın da çok düşük olduğu için tercih ediliyor. Yazlık lastiklerin fren tutma olanağı çok düşüktür. Kış lastikleri ise kauçuk özelliğinden dolayı fren tutuşu yüksek olur" diye konuştu

(YLM-MSA-Y)

Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı
Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

İlgili Haberler

Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
ATO Başkanı Baran'dan ticari araç sahiplerine kış lastiği uyarısı Açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan ticari araç sahiplerine kış lastiği uyarısı Açıklaması
Kış lastiği yoğunluğu başladı
Kış lastiği yoğunluğu başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Ariana Grande Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Cuma Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çetin kış şartlarına sahip Van'da 'kış lastiği uygulaması' başladı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:34:03. #1.14#
title