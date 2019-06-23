Çetin: "Katılımcı belediyecilikte öncüyüz"

Çukurova Kent Konseyi'nin genel kurulunda Prof. Dr. Mahir Fisünoğlu yeniden başkan seçildi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek'in Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda yeni yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Çukurova Kent Konseyi'nin genel kuruluna katılan ve konuşma yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kent Konseyi'ne asla müdahale etmediğini belirterek, Kent Konseyi'nin önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Başkan Soner Çetin, "Yeni dönemde ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel seçim bizde hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olmadı. Çünkü zaten oturmuş bir sistemimiz vardı ve küçük değişikliklerle yolumuza devam ediyoruz. Çukurova Kent Konseyi'nin de yeni dönemde daha iyi çalışmalar yapacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Soner Çetin, çoğulcu ve katılımcı bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını belirterek, "Bu anlayışla hizmet verirken Çukurova Kent Konseyi'nin önemli bir yeri olduğunu söylemeliyim. Halk Günü ve mahalle toplantıları gibi uygulamalarımızla halkımızın önerilerini alıyoruz. Bu da bize, çalışmalarımızda yön veriyor. 'Her şeyi ben bilirim' anlayışı Adana'ya zarar verir. Biz bu anlayışta değiliz. Bu nedenle Çukurova Danışma Kurulu'nu oluşturduk. Bu kuruldaki arkadaşlarımızın her biri belediye başkanlığı yapacak niteliktedir. Onların önerilerini alıyoruz, uygulanabilir olan projeleri hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Birlikte hareket edeceğiz"

Yeni dönemde de Danışma Kurulu toplantılarının süreceğini ifade eden Başkan Çetin, şöyle devam etti:

"Çukurova halkının desteğiyle 6 kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildim. Bunda, çoğulcu belediyecilik anlaşımız etkili oldu. Örneğin, 'Mola Evi' projemizi hayata geçireceğiz. Bu projemizi bir derneğimiz bize önerdi. Biz de uygulamaya geçireceğiz. Bir belediye başkanı ağzından çıkana dikkat etmeli, yerine getiremeyeceği sözleri vermemelidir. Biz vaat ettiğimiz hizmetleri hayata geçireceğiz. Bunun yanında söz vermediğimiz projeler de yapacağız. Bu projeler sizlerin önerileri ile ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki 5 yıl hep beraber sizlerin de katılımı ile önemli projelere imza atacağız."

Soner Çetin'e teşekkür

Çukurova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahir Fisünoğlu da yaptığı konuşmada, Kent Konseyi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi, yeni dönemde çocuk ve mahalle gibi yeni meclisler oluşturmayı düşündüklerini açıkladı. Prof. Dr. Mahir Fisünoğlu, çalışmaları sırasında her zaman destek gördüklerini ifade ettiği Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e de teşekkür etti.

Yeni yürütme kurulu

Prof. Dr. Mahir Fisünoğlu'nun başkan seçildiği genel kurulda, Sibel Polat (Toros Mahallesi Muhtarı), Ayfer Doğantimur (Huzurevleri Mahallesi Muhtarı), Ümit Türkmen (Kimya Mühendisleri Odası), Mehmet Tatar (Jeoloji Mühendisleri Odası), Göktürk Güngör (Güzelyalı Mahallesi Muhtarı), Ezgi Okuyucu (KADER), Ekrem Damaksız (Çukurova Belediyesi), Zehra Eruçar, (Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü) yürütme kurulu asil üyeleri olarak belirlendi.

Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri ise Duygu Saban, Fatma Arguz, Ece Güneyli, Çiğdem Akça, Aynur Özçınar, Hüseyin İmir, Duru Akgül ve Ömer Bahçeli'den oluştu. - ADANA

Kaynak: İHA