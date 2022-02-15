Çetin: "Kadınlarımız başımızın tacı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çetin: "Kadınlarımız başımızın tacı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin son yıllarda geleneksel hale getirdiği 14 Şubatta Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi ziyaretini yine gerçekleştirdi.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin son yıllarda geleneksel hale getirdiği 14 Şubatta Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi ziyaretini yine gerçekleştirdi. Pastacılık eğitimi alan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Soner Çetin, "Kadınlarımız başımızın tacı" ifadesini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evini ziyaret ederek burada pastacılık kursuna devam eden kursiyerlerle sohbet etti.

Her yıl 14 Şubat'ta yaptığı ziyareti tekrarlayan Başkan Çetin, kendisini karşılayan kursiyerlere tek tek çiçek verdi. Başkan Çetin, kursiyer ve eğitmenlerle bir süre sohbet ederek, onların kendi elleriyle yaptığı pasta ve tatlılardan tattı.

"Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Bu tesislerimizin aynı zamanda kadınlarımızın meslek öğrendiği yerler haline gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Emeği geçen personelimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın kadın sohbet ve dayanışma evlerine devam edip hem sosyalleşmeleri hem de açtığımız kurslarda meslek sahibi olmalarını çok önemsiyorum" dedi.

Kursiyerler de böyle bir imkan sağladıkları için Başkan Çetin'e teşekkür ettiler. Başkan Soner Çetin'i 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde de beklediklerini ifade eden kursiyerler, belediye tesislerinde kendilerine sağlanan olanakların memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürü Tahsin Akış da Başkan Soner Çetin'in son 3 yıldır 14 Şubatta Güzelyalı Sohbet ve Dayanışma Evini ziyaret ettiğine dikkat çekerek, "Bu durum artık geleneksel hale geldi" şeklinde konuştu. - ADANA

Çetin: Kadınlarımız başımızın tacı

Çetin: Kadınlarımız başımızın tacı

Çetin: Kadınlarımız başımızın tacı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgililer Günü, Soner Çetin, Güzelyalı, Çukurova, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title