Çetin, İstihdam Birimi'ne başvuran 50 kişiyi iş görüşmesine uğurladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, iş bulma ümidiyle belediyenin İstihdam Birimi'ne başvuran 50 kişiyi Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarla iş görüşmesine yolladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, iş bulma ümidiyle belediyenin İstihdam Birimi'ne başvuran 50 kişiyi Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarla iş görüşmesine yolladı.

İstihdam Biriminin tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çetin, "İstihdam Birimimiz 7 yıllık süre içerisinde çok önemli çalışmalara imza attı. Aslında bu konuda Türkiye'ye örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bazı belediyelerin şimdi istihdam birimi oluşturduğunu görünce mutlu oluyorum. Biz bundan 7 yılı aşkın süre önce göreve gelince ilk 6 ay içerisinde tam 40 bin kişinin CV'sini getirip iş başvurusunda bulunduğuna şahit olduk. ve belediyemizde toplam çalışan kişi sayısı 2 binin altında. Yani bu taleplere yanıt vermek mümkün değil. Kadromuz dolu, alabileceğimiz eleman sayısı sınırlı diyebilirdim ama duyarsız kalamadım. Hemen istihdam birimini oluşturdum. Bu projemizi hayata geçirdik. Başkan Yardımcımızı birimin başına koyduk. Çok değerli arkadaşlarımız orada görev yapıyor, arı gibi çalışıyorlar" diye konuştu.

İstihdam birimi 36 bin 500 kişiyi işe yerleştirdi

Başkan Çetin, konuşmasında İstihdam Birimi aracılığıyla işe yerleşen güncel vatandaş sayısını da açıkladı. 36 bin 500 kişinin işe yerleşmesinde aracı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Çetin, "Bütün organize sanayi bölgesindeki fabrikalar, diğer üretim tesisleri, ilçemizde bulunan yeni ruhsat verdiğimiz iş yerleri, eğitim, sağlık kurumları ve iş adamlarımızla toplantılar yaptık. 'Bize sormadan eleman almayın, bizim elimizde vasıfsız işçiden tutun, 2 üniversite bitirmiş yüksek lisans, doktora yapmış geniş bir portföyümüz var. İstediğiniz eleman hangi meslek türünden olursa olsun biz size mutlaka yardımcı oluruz' dedik. Onların da işini kolaylaştırıyoruz. Emin olun istihdam birimimiz iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışıyor. İşkur ile de devamlı irtibat halindeyiz. Bugün de 50 civarında kardeşimizi birden bir Çelik Hasır fabrikasına yönlendireceğiz. Bugün ulaşılan son sayı 36 bin 500 kişi. Bu sayıyı yabana atmamak lazım. Yani 7 yıl içerisinde 36 bin 500 kişinin iş bulmasına vesile olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Biz işe yerleştirdiğimiz kardeşlerimizin takibini de yapıyoruz. İşinden memnun mu ayrıldı mı sürecini de takip ediyor, denetlemesini yapıyoruz. Bize bu süreçte yardımcı olan tüm iş adamlarımıza, tüm üretim tesislerine, esnaflarımıza buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı