Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı

29.08.2019 13:16

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapımı devam eden Çetin Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yüzde 85'inin tamamlandığını belirterek, "Siirt gelecekte bir enerji üssü haline gelecek." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Atik'in söz konusu HES inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

"Tamamlanmasıyla 420 megavat kapasitesiyle 5 ilin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak Çetin HES'te bin 670 kişi çalışıyor." bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Vali Atik'in şu ifadelerine de yer verildi:

"Barajda çalışmalar aralıksız sürüyor. Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlanmış durumda. Tamamlandığında santral, yılda 1 milyar 174 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Bölgenin en büyük hidroelektrik santralinin tamamlanmasıyla dışa bağımlılık azalacak ve Siirt gelecekte bir enerji üssü haline gelecek. Bu devasa projenin hayata geçirilmesinde başta yatırımcı kuruluş Limak grubu olmak üzere, baraj inşasında çalışan emek veren tüm işçilerimize, mühendislerimize, teknik personele, yönetici kadrosuna teşekkür ederim."

Kaynak: AA