Çetin: "Her branştan amatörlere destek olmaya çalışıyoruz"

16.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:53

Çukurova'da faaliyet gösteren amatör spor kulübü başkan ve yöneticileri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkan Soner Çetin'i makamında ziyaret eden amatör kulübü temsilcileri, "Yanımızda olduğunuz ve amatör spor kulüplerine destek verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz" dediler.



Başkan Soner Çetin, amatör spor kulüplerinin gençlere spor yapma imkanı sağladığını belirterek, "Biz her branştan amatör spor kulüplerine imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki spor yapan gençler hem kötü alışkanlıklardan uzak durur hem de hayatın her alanında başarılı olur. Bu anlamda sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Başkan Soner Çetin, amatör spor kulübü yöneticilerinin Çukurova ilçesinde takımlarının maçlarını yapabileceği nizami ölçülerde bir futbol sahası olmamasını dile getirmeleri üzerine, "Gençlik Spor Müdürlüğü tahsis ettiğimiz alana atletizm pisti yaptı. Biz de bir öneri götürdük ve atletizm pisti içerisinde kale direkleri dikilmesi ve saha çizgilerinin çekilmesiyle Çukurova'nın bir futbol sahasına kavuşabileceğini ifade etmiştik. Tribünleri de olan burasında gerekli çalışmanın yapılmasıyla Çukurova nizami bir futbol sahasına kavuşur ve Çukurova'daki amatör takımlar maçlarını burada oynayabilir. Bu çalışmanın yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Ziyarette amatör spor kulübü başkan ve yöneticileri Başkan Soner Çetin'e hediye sundu. - ADANA

Kaynak: İHA