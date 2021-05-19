Çetin Gören kimdir? Uyuşturucu baronu Çetin Gören kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuyla yakalanan Çetin Gören kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün 2 lideri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu öğrenildi. Peki, Çetin Gören kimdir? Uyuşturucu baronu Çetin Gören kaç yaşında, nereli?

Çetin Gören kimdir? Çetin Gören suçları nelerdir? INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve cezaevi firarisi olduğu bilenen örgüt lideri Çetin Gören gözaltına alındı. "Bataklık" adı verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan Çetin Gören'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Çetin Gören kimdir? Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti.

ÇETİN GÖREN KİMDİR?

Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Narkotik Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik bir yıl önce araştırma başlattı.

Büyük bir gizlilik içerisinde süren soruşturma sonrasında düğmeye basıldı ve 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefteki 94 isimden 67'si gözaltına alındı.

Nejat Daş kimdir? Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş suçları nelerdir?

Operasyona bine yakın polis katıldı, aynı zamanda 150 kadar özel harekatçı da operasyonun içinde yer aldı.

Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki iki önemli isim uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören...

Çetin Gören'in Brezilya ve Hollanda'da, aynı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Bunların yanı sıra bir diğer önemli isim ise Halil Arslantaş. Şebekenin en önemli isimlerinden biri olan Arslantaş, Gaziantep'te yakalandı.

Operasyonda, lüks evlere araçlara el konuldu, 7 kasaya el konuldu. Bu kapsamda örgütle ilişiği belirlenen 16 şirketin mal varlığına el konulacağı belirtildi.

NEJAT DAŞ KİMDİR?

Adı uzun yıllardır uyuşturucu ve kaçakçılık dosyalarıyla anılan, özellikle 1990'lı yılların ortalarından bu yana çeşitli operasyonlarda yakalanan ve hakkında işlem yapılan Nejat Daş, son olarak geçen mayıs ayında gündeme gelmişti.

O tarihte gelen bir ihbar üzerine hareket geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Almanya'dan gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırı takibe alarak İstanbul yakınlarındaki bir tır parkında yakalamış, yapılan aramada aracın bazı bölümlerine gizlenmiş 300 bin İngiliz sterlini bulunmuştu. Konu ile ilgili geçmişte de uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçları bulunan Nejat Daş ve 2 şüpheli yakalanmış, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak bu olay Nejat Daş adının geçtiği ilk olay değil.

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz'in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan 'LUCKY S' gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10'u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.

Aynı yıl başka bir uyuşturucu davasında yargılanan Daş'ın adı bu kez 'KISMETİM 1' gemisi ile geçti. Bu olayda da Akdeniz uluslararası sularında 3,1 ton uyuşturucu madde ile birlikte batırılan gemiyle ilgili devam eden yargılamada, Nejat Daş ve yanındaki sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Nejat Daş, 2004 yılında ise uyuşturucu madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya'da, İspanya Ulusal Mahkemesinin Türkiye'ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu.

Aradan geçen kısa bir sürenin ardından İspanya'ya iltica talebini geri çeken Daş, 2007 yılında Türkiye'ye iade edildi.

Daş takvimler 14 Şubat 2007'yi gösterdiğinde Türkiye'nin iade başvurusunun kabul edilmesiyle İspanya'dan Türkiye'ye gönderildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Metris Cezaevi'ne konulan Nejat Daş'ın Türkiye'de 'LUCKY S' ve 'KISMETİM 1' isimli uyuşturucu davalarından kaynaklı hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu.

2007 yılında girdiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl tutuklu kalan Nejat Daş, 2012 yılında 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek tahliye olmuştu.

Daş, son olarak 11 ilde yapılan, 67 kişinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda bir kez daha gözaltına alındı.