Çetin: "Esnaftan yağmur gibi şikayetler geliyor"

27.08.2019 17:52

Antalya turizminin 10 milyon rakamını aştığına dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin, buna rağmen turizm ile ilgili olarak esnaflardan yağmur gibi şikayetler geldiğini ve kavgalar çıktığını belirtti. Çetin,"Halen yoldan geçeni çevirip mal satmaya kalkıyoruz. Artık yenilik, kaliteye ve markalaşmaya yatırım zamanıdır. Caddeden geçeni değil, internette dolaşan kişiyi yakalamak zamanıdır" dedi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Ekonomi cephesinde iç piyasada durgunluğun devam ettiğini ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, dünyada ticaret savaşlarının hız kazandığını, Avrupa ekonomisinin yavaşlamaya devam ettiğini söyledi.



"Antalya verileri nispeten Türkiye'ye göre daha iyi duruyor"



Çetin, "Bu nedenle ihracatta bazı sektörlerimiz iyi durumdadır, ama bazıları zorlanmaktadır. Temmuz ayında otomotiv iç pazar satışı geçen yıla göre yüzde 66 azalma kaydetti, beyaz eşya satışı yüzde 31 düştü. Konutta düşüş temmuzda devam etti. Tüketici güveninde hafif bir kıpırdanma oldu, reel sektör güven endeksinde de bir yükselme başladı. Bu iyileşmenin devam etmesini temenni ediyoruz. Antalya verileri nispeten Türkiye'ye göre daha iyi duruyor. Turist sayısı artışı yüzde 17 oranındadır ve yeni rekorlar kırılmaktadır. Karşılıksız çeklerde Türkiye'de yüzde 52, Antalya'da yüzde 29 artış var, fakat karşılıksız çek oranı artmamıştır. Protestolu senet artışı yüksek, ama hacim olarak yüksek bir tutar ifade etmiyor" diye konuştu.



Antalya'nın, Ağustos sonu itibariyle 10 milyon yabancı turist sayısını aştığını dile getiren Çetin, geçen yıla göre 17 düzeyinde bir artış yaşandığını belirtti. Çetin, Antalya'nın bu yıl iç turizmde de İstanbul ve Ege'ye göre daha iyi olduğunu söyledi.



"İnternette dolaşan kişiyi yakalamak zamanıdır"



ATSO Başkanı Çetin şöyle devam etti: "Buna rağmen turizm ile ilgili olarak esnafımızdan yağmur gibi şikayetler gelmekte ve herkes kavga etmektedir. Taksici eylem yapıyor, rent a car ile kavga ediyor. Bazı yerlerde rent a carları kötüleyen İngilizce afişler asılmıştır. Diğer tarafta esnaf rehberlere isyan ediyor. Hanutçuluktan şikayetlerin, yabancı rehberlerin esnafı kötülediği yönünde şikayetlerin sonu gelmiyor. Rehberler acentaları sorumlu tutuyor. Geçen ay söyledim, turizmde kriz olduğunda herkes turist gelmesi için dua etmektedir, turist geldiği zaman ise kavga bitmemektedir. Herkes diğerini şikayet etmeden önce bir durup düşünmelidir. Önce hepimiz bir kendimize bakalım, ne yaptığımıza, ne sattığımıza bakalım. Herkesin aynı şeyleri sattığı yerde ticaretin bereketi zaten olmaz. Halen yoldan geçeni çevirip mal satmaya kalkıyoruz. Artık yenilik, kaliteye ve markalaşmaya yatırım zamanıdır. Caddeden geçeni değil, internette dolaşan kişiyi yakalamak zamanıdır. Artık kısır tartışmaları bırakalım. Gelişmiş ülkelere bakalım, oralarda hangi sektörler gelişiyor, geleceğin sektörleri nelerdir inceleyelim" - ANTALYA

Kaynak: İHA