Çetin Doğan Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti. Bu isimlerden Çetin Doğan bugün saat 15.45 sıralarında Bodrum Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Bitez'de bulunan Bodrum Adliyesi'ne geldi.

Çetin Doğan'a çok sayıda korumasının eşlik ettiği görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı