Çetin'den "birlik kardeşliği" önerisi
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Çetin'den "birlik kardeşliği" önerisi

24.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:48
Çetin'den

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "kardeş belediye" uygulamasının çok amacına ulaşmadığını belirterek, bunun yerine "birlik kardeşliği" önerisinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "kardeş belediye" uygulamasının çok amacına ulaşmadığını belirterek, bunun yerine "birlik kardeşliği" önerisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi belediye başkanlarını dinledi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplantıda Çukurova'da hayata geçirilen projeleri anlattı.

Konuşmasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başlayan Başkan Soner Çetin, "Genel Başkanımız Adana'ya gelerek bizleri onurlandırdı. Toplu açılış ve temel atma törenine katılması bizi çok mutlu etti. Temelini attığımız projelerin yapımı hızla devam ediyor" dedi.

Pandemi ve ekonomik sorunlar gibi nedenleri bahane etmediklerini ve işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Çetin, "Biz hizmet etmeye ve partimizin bayrağını en yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, kardeş belediye uygulamasının çok amacına ulaşmadığını belirterek, bunun yerine birlik kardeşliği önerisinde bulundu. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin önemli çalışmalar yaptığını ve belediyeler arasındaki dayanışmayı gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Soner Çetin, Adana, Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinin katılımı ile küçük belediyelerin sorunlarının daha rahat çözülebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Soner Çetin'in önerisinin değerlendirileceğini ifade etti.

Toplantı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkürü ve önerileri ile tamamlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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