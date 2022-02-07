Çetin'den birlik beraberlik vurgusu

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye'nin sıkıntılarını Millet İttifakı iktidarı ile aşabileceğini bu sağlamanın yolunun da birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi.

CHP Çukurova İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan Başkan Soner Çetin, Çukurova ilçesinin CHP'nin güçlü olduğu yerlerden biri olduğunu vurguladı. Belediye meclis üyeleri ve belediye kadrosunun yaptığı çalışmalarla partinin bayrağının daha yükseklere taşındığını söyleyen Çetin, ilçe örgütü ile uyumlu çalışmanın sonucu olarak başarının ortaya çıktığını ifade etti.

2014 yılında borçlu bir belediye teslim aldıklarını ve geçen zaman içerisinde borcun 4'te 3'ünü ödediklerini söyleyen Başkan Çetin şöyle devam etti:

"Bazı hizmetlerden kısıntıya gitseydik borcu tamamen sıfırlardık. Ancak bu doğru olmazdı. Göreve geldikten 7 ay sonra ilk toplu açılışı yaptık. Geçtiğimiz aylarda da genel başkanımızın katılımı ile 7'nci toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu yılın sonbaharında 8'inci toplu açılışa imza atacağız. Görev süremizin sonunda 10 yılda 10'uncu toplu açılışı yapma hedefindeyiz. Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdik. Birçok belediye bizim projelerimizi örnek alarak uyguladı. Bu süreçte sizler ve Çukurova halkı bizi yalnız bırakmadı. Millet İttifakı iktidara koşarken CHP'li belediyeler de önemli hizmetlere imza atıyor. Milletvekillerimiz Türkiye'nin her yerinde CHP'nin bayrağını yükseltmeye çalışıyor. Örgütlerimiz önemli çalışmalar yapıyor. Türkiye freni patlamış kamyon gibi nereye gittiği belli değil. Koşullar tek partinin iktidara gelmesini mümkün kılmıyor. Türkiye'nin sıkıntıları Millet İttifakı iktidarı ile aşabilir, bu sağlamanın yolu da birlik ve beraberlikten geçiyor. CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı iktidara gelmeli ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi uygulamaya koymalıdır." - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Politika