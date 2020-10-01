Çetin: "Çukurova'da asfaltsız yol bırakmayacağız"
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Çetin: "Çukurova'da asfaltsız yol bırakmayacağız"

01.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:31
Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Belediyeevleri Mahallesi'nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını denetledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Belediyeevleri Mahallesi'nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını denetledi. Mahallenin kentsel dönüşüm alanı olduğunu hatırlatan Başkan Çetin, "Buna karşın hemşehrilerimizin mağdur olmaması için özellikle toplu taşıma güzergahı olan yolları asfaltlıyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarını Belediyeevleri Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü asfalt çalışmalarını denetledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İşçilerle birlikte yemek yiyen Başkan Soner Çetin, Çukurova'da asfaltsız yol bırakmayacaklarını açıkladı.

Başkan Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı olduğunu hatırlatarak, "Buralar yıkılacak. Buna karşın hemşehrilerimizin mağdur olmaması için özellikle dolmuş güzergahlarını asfaltlıyoruz. Mevsim koşulları elverdiği ölçüde asfalt çalışmalarımız devam edecek. Emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyeevleri Mahallesi sakinlerinden biraz daha sabır isteyen Başkan Soner Çetin, "Ekonomik krizden dolayı kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için yüklenici firma bulma sıkıntısı çekiyorduk. Ancak bu konuda çeşitli firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Yakında bunun ayrıntılarını açıklarız. Proje tamamlandığında Belediyeevleri Adana'nın en çağdaş mahallesi olacak" şeklinde konuştu.

Belediyeevleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel de yapılan hizmetlerden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. - ADANA

Çetin: 'Çukurova'da asfaltsız yol bırakmayacağız'
Çetin: 'Çukurova'da asfaltsız yol bırakmayacağız'
Çetin: 'Çukurova'da asfaltsız yol bırakmayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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