Çetin Cıvata İhracat Şampiyonu Oldu

Cıvata, vida ve bağlantı elemanları sektöründe Avrupa'nın beş büyük üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çetin Cıvata, Türkiye'nin toplam ihracatına katkı yapmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, Çelik İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği "Çelik İhracatının Yıldızları" ödül töreninde 'Bağlantı Elemanları' kategorisinde birinci oldu. Üretiminin yüzde 90'ını Avrupa ülkelerine ihraç eden Çetin Cıvata, Avrupa pazarına odaklanıp daha da güçlenmek istiyor.

Ürettiğinin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç ediyor

Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 'Çelik İhracatının Yıldızları' ödül töreninde bağlantı elemanları kategorisinde birinci olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Ürünlerin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç ettiklerini aktaran Tecdelioğlu, "Söz konusu ihracatın yüzde 80'ini Almanya'ya gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Almanya'da satış ofisimizi faaliyete alarak ve özellikle son kullanıcı üzerinde çalışmalarımıza artırarak lokalde Avrupa pazarına odaklanıp güçlenmek istiyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

35 ülkeye ihracat

Malatya'da bir, İstanbul'da ise Avcılar, Çatalca ve İkitelli'de olmak üzere toplam dört üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Çetin Tecdelioğlu, "OSB içinde cıvata, vida fabrikası kurduk, 2011'de hizmete açtık. 20 bin metrekare kapalı alanımız, 300 kişilik istihdamımız var. Orada somun da üretiyoruz. Toplamda sanayi tarafımızda 700 kişi çalışıyor. Firmamız bugün itibariyle 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor" dedi.