"Çetin Ceviz" oyununun galası yapıldı

Tiyatroname Esatgil Oyuncuları'nın sahneye koyduğu "Çetin Ceviz" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleştirilen galaya sanat ve tiyatro dünyasından birçok isim katıldı.

Oyunda, "Çiçek Taksi" dizisinin "Manolya" karakterini canlandıran Tuna Arman, "Arka Sokaklar" dizisinin fenomen modacı "Rüştü"sü Nami Esatgil ve "No: 309" dizisindeki "Pala Samet" karakteriyle beğeni kazanan Murat Tavlı'nın yanı sıra Arzu Budak, Teoman Gelmez ve Efsane Geçen rol alıyor.

Galada, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nami Esatgil, tüm sevenlerini oyunlarına davet ederken "Gülmekten karnınıza ağrılar girecek bir oyun izlemeye hazır olun." ifadesini kullandı.

Nami Esatgil'in yazıp, yönettiği komedi oyununun konusu ise özetle şöyle:

"Mesleği kasaplık lakabı 'Kibar Kasap' olan Çetin Ceviz, eşinin kendini aldattığı kişi olan Kemal'in evine onu öldürmek üzere gider. Fakat son derece zayıf ve mülayim kişiliği sonucunda değil öldürmek tam aksine adamla dost olur. Evin temizlikçisi Yeter'in olayları yanlış anlayıp aksettirmesi ile kahkaha tufanı başlar. Üstüne üstlük eşi Naciye'nin de o eve gelmesiyle daha da karmaşıklaşan olaylar, Kemal'in rahatlığı, Çetin'in kılıbıklığı ve Naciye'nin otoriter haliyle komedi oranını artırır. Son derece dürüst olan Çetin'in kendini polise ihbar etmiş olması dolayısıyla komiser Şehabettin ve yardımcısı Selin'in eve gelmesiyle artık işin içinden çıkılamaz sonuçlar doğacaktır."

Haberi Kaydet