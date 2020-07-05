Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete girdi
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Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete girdi

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali törenle hizmete girdi.

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete girdi
05.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:30

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali törenle hizmete girdi.

Limak Şirketler Grubu'nun 600 milyon dolar yatırımla inşaatını tamamladığı ve silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali faaliyete başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"nde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, barajla ilgili bilgi verdi.

Son yıllarda Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlardan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 165 metre gövde yüksekliği, 490 metre genişliği ve yaklaşık 4,8 milyon metreküplük gövde hacmiyle silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hidroelektrik santrali 420 megavat kurulu gücünde ve yıllık ortalama 1,5 milyar kilovatsaatlik enerji üretme kapasitesine sahiptir. Bu, sadece Siirt'in üç yıllık enerji tüketimine tekabül eden bir yatırım değil, aynı zamanda bölgemizdeki üç şehrin, Şırnak, Hakkari ve Batman'ın yılık toplam enerji tüketimine denk geliyor. Ayrıca bu 1,5 milyar kilovatsaat enerji demek, 1 milyon hanenin yıllık elektrik enerji ihtiyacını karşılıyor demektir. Bu rakamlar bile sanırım 2,5 yıl gibi rekor sürede tamamlanan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin bölgemiz için değerini anlatmaya yeterlidir."

Törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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