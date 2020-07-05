Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmet vermeye başladı Siirt Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, (HES) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla törenle hizmete girdi.

Siirt Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, (HES) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla törenle hizmete girdi.

Limak Şirketler Grubu'nun 600 milyon dolar yatırımla inşaatını tamamladığı ve silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) faaliyete vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne EPDK Başkanı Yılmaz, baraj ile ilgili bilgi verdi.

Son yıllarda Türkiye'de yenilebilir enerjiye olan yatırımlardan biri olan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 165 metre gövde yüksekliği, 490 metre genişliği ve yaklaşık 4,8 milyon metreküplük gövde hacmiyle silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hidroelektrik santrali ise 420 megavat kurulu gücünde ve yıllık ortalama 1,5 milyar kilovatsaatlik enerji üretme kapasitesine sahiptir. Bu sadece Siirt'in üç yıllık enerji tüketimine tekabül eden bir yatırım değil, aynı zamanda bölgemizdeki üç şehrin Şırnak, Hakkari ve Batman'ın yılık toplam enerji tüketimine denk geliyor. Ayrıca bu 1,5 milyar kilovatsaat enerji demek 1 milyon hanenin yıllık elektrik enerji ihtiyacını karşılıyor demektir. Bu rakamlar bile sanırım 2,5 yıl gibi bir rekor sürede tamamlanan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin bölgemiz için değerini anlatmaya yeterlidir."

Törene, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, kaymakam ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA