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Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) tam kapasite olarak elektrik üretimine başladı.

Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı
05.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:06

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) tam kapasite olarak elektrik üretimine başladı. Barajın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılırken, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Enerji Piyasalar Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Limak Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda vatandaş da alanda hazır bulundu.

Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi. Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu kaydedildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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