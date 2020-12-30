Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık"

30.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:53
Çetin:

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik bünyesinde çeşitli meslek kursları açtıkları ve AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik bünyesinde çeşitli meslek kursları açtıkları ve AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Başkan Çetin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulu belediye birlik başkanlarıyla yaptığı toplantıya online katıldı. Çetin, DABB'ın eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan tarafından 11 üye ile kurulduğunu, şu anda 41 üyesi bulunduğunu ve 10 yeni üyenin katılım için meclis kararı beklediğini anlattı.

En fazla eğitim veren birliklerden biri olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, AB hibe projesi ile Mersin Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdikleri çalışma ile 200 genci iş sahibi yaptıklarını açıkladı. Çetin, halk eğitimle birlikte açtıkları meslek kurslarında kadınları meslek sahibi yaptıklarını da söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Seyit Torun Yaşar Güler Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Seren Serengil Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:54:04. #1.14#
title