Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çetele tutarak terörle mücadele edilmez. O bölgenin ekonomik, sosyal problemlerini çözmeden terörü önleyemezsiniz." dedi.

Karamollaoğlu, Erzurum Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Miraç Kandili gecesinin sabahına birçok insanın gözlerini açamadan veda ettiğini söyledi.

Suriye'nin belli bölgelerinin Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından bombalandığını belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade ediyoruz ki, bizim hükümetimiz de böyle bir olayı, bombalamayı makul karşıladı. Bunu anlamakta hakikaten zorluk çekiyoruz. Her ne hikmetse bu emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler, Müslümanlara saldıracakları zaman mutlaka Müslümanlar için kıymetli olan günü seçiyorlar. Irak'a ramazanda girdiler ve başındaki Saddam'ı ramazanda idam ettiler. Bu sefer Suriye'ye saldırırken de Miraç gecesini seçtiler. Onların da onlara destek verenlerin de onlara destekten geri durmayanların da hesabını Cenabıhak bir gün soracak. Biz buna inanıyoruz. Biz zulmü alkışlayamayız. Biz yanlışa destekçi olamayız."

Karamollaoğlu, bir araya gelmeye ve bütün mazlumları birleştirmeye, kucaklamaya mecbur olduklarını vurgulayarak, "Bugün bizim karşımıza çıkan, bizimle mücadele eden, hatta yeri geldiğinde bizi ayıplayanlar, yarın bizden daha fazla milli görüşçü olacaklar. Emin olun gerçekleri gördükleri zaman insanların fevç fevç bu davanın etrafından toplanacaklarına hepimiz şahit olacağız." diye konuştu.

"Çetele tutarak terörle mücadele edilmez"

Ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye'nin her yerinde kol gezdiğini ileri sürdü.

Yüz binlerce insanın olağanüstü halden etkilendiğini anlatan Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İktidara ilk geldiğimizde yapacağımız konu, adaleti kamil anlamda sağlayacağız. Adaletin kamil manada sağlanması ancak kuvvetler ayrımının prensibinin benimsenmesi ile mümkündür. Onun için Allah nasip eder, başkanlık ve milletvekilliği seçimleri yapılır, onun arkasından biz iktidara geldiğimizde ilk iş, başkanlık sisteminin kuvvetler ayrımını, benimseyecek tarzda değiştirilmesi olacak. Bir tarafta yürütmeyi denetleyecek bir meclis olacak, öbür tarafta ikisinin de emrinde olmayan bağımsız karar veren bir adalet mekanizması olacak. Terörle mücadele de ancak böyle bir atmosferin içinde yapılabilir. Çetele tutarak terörle mücadele edilmez. O bölgenin ekonomik, sosyal problemlerini çözmeden terörü önleyemezsiniz."

Karamollaoğlu, terörü destekleyenlerin terörün arkasındaki güçler olduğuna işaret ederek, ABD'nin açıktan teröristlere silah desteği verdiğinin herkesçe bilindiğini dile getirdi.

Ülkenin son günlerde ekonomi bakımından zor günler geçirdiğini öne süren Karamollaoğlu, "Bu ekonomik sıkıntıların bir çözümü var. Üretime dayalı ekonomi politikasını yürütmek ve üretimi desteklemek. Bu da tarım ve hayvancılıktır. Siz çiftçiye destek verirseniz, bir sene sonra aldığı ürünle size olan borcunu öder. Hala bakanımız 'Bu sene tarımda patlama yılı olacak' diyor." ifadelerini kullandı.

Son 3 ay içinde yapılan ithalatın önceki yılın iki misline yaklaştığına dikkati çeken Karamollaoğlu, sanayide de bazı desteklerin yapıldığını ama kime verildiğini ve paraların nereye gittiğini kimsenin bilmediğini savundu.

İktidara geldiklerinde yapacakları işleri sıralayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yapılan bütün yatırımları durduracağız. Niye? Çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları, hepsini. 'Deli misin?' diyorlar. Eh birazcık delilik var. Akıllılar hep sınıfta kaldı. Niye bunları söylüyorum. Çünkü bizim atacağımız adımları söylediğimiz zaman bunlar 'Ya sen delisin' diyorlar. Biz de diyoruz ki, bugün ülkemizi içine sürüklendiği problemlerden ancak biraz deli olan insanlar kurtarır ama zır deli değil, işinin delisi, mesleğinin delisi."

Karamollaoğlu, sürekli kendilerine ittifak konusunun sorulduğunu belirterek, "Bizim ilk ittifak kuracağımız gençlerdir. Çiftçi, besici ile ittifak kuracağız. Çiftçinin, besicinin elinin tutmadan bu ülkenin ayağa kalkması mümkün değildir. Biz onları destekleyelim, yaptığımız ithalattan çok daha fazlasını ihraç ederiz. Esnafımızla el ele vereceğiz, esnafımız perişan, borcunu ödeyemiyor. Yine esnafın elinden biz tutacağız." ifadelerini kullandı.

Kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman da katıldı.