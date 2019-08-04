Çeteden ilginç açıklama "Emeklilerin zor durumda olduğunu görünce işi bıraktım" Emekli, dul ve yetimleri dolandırdılar, 'vicdanları sızlayınca' işi bıraktılar

15 kişilik suç şebekesi adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle dolandırdığı iddiasıyla çökertilen 15 kişilik suç şebekesi adliyeye sevk edildi. Şebekenin lideri konumundaki iki kişi tutuklandı. Şebeke içindeki anne, baba ve kız kardeşiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yavuz M.'nin "2019 yılında emeklililerin çok zor durumda olduğunu görüp vicdanen rahatsız olduğum için bu işi bıraktım" dediği öğrenildi.

Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.'nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine şebeke liderlerinden Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine kaçakçılık büro amirliği dedektifleri 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul'da 15 adrese baskın düzenledi.

"Organize işler teması"

Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesindeki şato görünümlü evine baskın düzenleyen polis kapıda bulunan 5 ayrı pitbull cinsi köpeği veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan evde sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Bu arada baskın sırasında evin garaj kısmının üst tarafında farı yanan otomobilin ön tamponu olması da dikkat çekti. Bu görüntü, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve oynadığı "Organize İşler" filmini akla getirdi. Bu filmde de Yılmaz Erdoğan dolandırıcıların hayat hikayesini anlatması "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan Aydoğan Ş.'nin bir mesaj mı vermeye çalıştığı akıllara getirdi. Polisin operasyonunda hedefteki 15 zanlı da gözaltına alındı.

Annesi, babası ve kız kardeşini dahil etti

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çekirdek aile olduğu ortaya çıkmıştı. Şebekenin lideri konumdaki Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları ayrıca dolandırılan paraların bu şahısların hesaplarına yatırıldığı ileri sürülmüştü. Mustafa Yavuz M. ise sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattığı öne sürüldü. Ayrıca zanlının bu işi 2015 yılından 2019 yılına kadar yaptığını daha sonra emeklilerin çok zor durumda olduğunu öğrenince vicdan yaparak 2019 yılının başında dolandırıcılık yapmayı bıraktığını öne sürdüğü öğrenildi. Şebekenin diğer lideri Aydoğan Ş.'nin ise hiç bir suçlamayı kabul etmediği, ancak oturduğu 1.5 milyon lira değerindeki şato görünümlü evi açıklayamadığı belirlendi.

Müşteki sayısı 77, senet sayısı 135'e çıktı

Öte yandan, olayla ilgili haberlerin yapılmasının ardından 71 olan mağdur sayısı 77'ye yükseldi. Haberlerden şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 77'ye çıkarken, imzalatılan senet sayısı 135'e yükseldi. Dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon lira oldu.

Bu arada emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. tutuklanırken, Onur T., Mustafa Ç. Hubeyb A. ile Mehmet Y.'ye ev hapsi tedbiri uygulanırken geri kalan zanlılar ise yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA