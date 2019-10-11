11.10.2019 23:34

Çete üyesi kadın şoförleri oyalarken, diğer üyeler kamyonları çalmış

3 ilde 'kamyon hırsızlığı' operasyonu

KOCAELİ - Kocaeli ve Tekirdağ'da kamyon hırsızlığına karıştığı tespit edilen 11 şüpheli emniyet güçleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bir milyon 150 bin TL değerindeki metal pirinç yüklü kamyonun çalınması ve 21 Eylül tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yağ yüklü kamyonun çalınması olaylarını araştıran Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Benzer iki olay üzerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kamera görüntüleri ve saha çalışmalarından yola çıkarak olaya karıştığı tespit edilen biri kadın 11 şüpheliyi Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.

Kadın şoförleri oyaladı, çete üyeleri kamyonları çaldı

Gözaltına alınan C. G., Z. K., H. M., E. S., A. M. B., E. K., E. B., C. B., S. G., K. K., İ. Ö., Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yanda zanlıların olayı E.K. isimli kadın üzerinden gerçekleştirdikleri, E.K.'nin kamyon şoförlerini oyalarken diğer çete üyelerinin kamyonları çalarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Kaynak: İHA