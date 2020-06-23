Çete operasyonunda 10 tutuklama
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Çete operasyonunda 10 tutuklama

İstanbul'da, suç örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Çete operasyonunda 10 tutuklama
23.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:46

İstanbul'da, suç örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran tarihinde çıkar amaçlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer 13 şüphelinin ise 'adli kontrol' şartları ile serbest bırakıldıkları öğrenildi. Öte yandan, çetenin yurt dışı bağlantılarına yönelik 1 Haziran'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan operasyonda ise 10 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Operasyonda söz konusu suç örgütü üyelerinin adlarını gizli tutan İstanbul polisine göre, soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar; 10 kasten yaralama, 1 yağma, 1 iş yeri baskını, 2 kasten öldürme, 4 iş yeri kurşunlama, 1 el yapımı patlayıcı ile saldırı olmak üzere 19 farklı eylem olarak sıralandı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

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