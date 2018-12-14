Çetab Yılın Son Toplantısını Yaptı

Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇETAB) 2018 yılı son olağan encümen ve meclis toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresinde gerçekeleştirilen toplantıda ÇETAB Müdürü İbrahim Uçar, yürütülen çalışmalar ve gündem maddeleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra yapılan birlik başkanlığı seçiminde Vali Salih Ayhan oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

Birlik Mali Hizmetler Müdürü İbrahim Turan'ın 2019 yılı taslak bütçesi ve yatırım planı çalışma programı sunumunun ardından bütçe görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca toplantıda 2019 yılı termal su kullanım ücret tarifesinde fiyat artışına gidilmemesine ve içme suyu fiyatında da değişiklik yapılmamasına karar verildi.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde yürütülen imar uygulamalarının son aşamaya gelmesinin bölge için sevindirici olduğunu belirtti.

Termal alanda altyapı çalışmalarının devam edeceğini aktaran Ayhan, "Hem Sivas Belediyemizin yatırımları, hem ÇETAB'ın çalışmalarıyla yakın zamanda Sıcak Çermik'in çehresi değişecek." ifadesini kullandı.