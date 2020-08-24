'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi Mardin'in Derik ilçesinde hassas burunlu köpekle yapılan yol kontrolünde durdurulan otobüste uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde hassas burunlu köpekle yapılan yol kontrolünde durdurulan otobüste uyuşturucu madde ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mardin-Şanlıurfa karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldığı esnada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine üst araması yapılan S.H.K.'nın sigara paketi içerisinde uyuşturucu madde bulundu. S.H.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA