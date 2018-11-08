Cesur Pozlarıyla Gündem Olan Serel Yereli'den Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'e Cevap

Türkiye Güzeli seçilen ve yılın belli bir bölümünde Londra'da yaşayan Şevval Şahin, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şahin, izleyicilerden kendisine gelen "yeni şarkısı ve klibiyle Serel Yereli, İngiltere'de konuşuluyor mu?" sorusuna "Fazla konuşulmuyor" yanıtını verdi.

"BENİM BAŞARI ÖLÇÜTÜM ÜNLÜ OLMAK DEĞİL"

Şevval Şahin'in sözleri üzerine Serel Yereli Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

"Ben buraya eğitime gelmedim, buraya Türkiye'den gelip bağımsız olarak şarkımı yapıp sektöre attığım ilk adım. Hikâyem ve yeteneğim London College of Musicin (bir üniversite) dikkatini çektiği için okulun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bulunduğu bir masterclass için söyleşiye davet alıp geldim ve bu işin içinde olan insanlardan inanılmaz destek görüp motive edildim. Uğruna çalıştığım saygıyı ve kaliteyi gördüm. Benim başarı ölçütüm ünlü olmak, hakkımda konuşulması değil, içimden geleni sonuna kadar hakkını vererek yapmak ve hayatımı ve paramı sevdiğim işten kazanmak. Daha fazla kazanmak için sevmediğim hiçbir şey yapmamak."

"BOMBOŞ İNSANMIŞIM GİBİ GÖSTERİLMEK DEMOTİVE EDİYOR"

"Ama sadece sevdiğim şeyi yaparak bile çok kazanma ihtimalim olan bir platform İngiltere müzik endüstrisi. Olmazsa yapamazsam bile çünkü şans önemli bir faktör...

İstediğim ligde oynamış ve bileğimin hakkıyla yenilmiş olurum. Çıktığım yolu bilen ve onlar sayesinde bu yolda daha rahat ettiğim canım destekçilerim (aşırı minnettarım) bir yana, gerçekten basında böyle bomboş bir insanmışım gibi haberlerin çıkması beni demotive ediyor."

"HABER YAPACAKSANIZ DOĞRU HABER YAPIN"

"Çünkü benim çizgim bu değil. Lütfen haber yapacaksanız doğru bilgilerle yapın ya da hiç yapmayın. Olmadığım biri gibi tanınıp yanlış insanların enerjisini çekeceğime tanınmamak daha çok işime gelir. Anlayışınız için teşekkür ederim, eğer gösterirseniz. Türkiye'de sektörden kimseyle anlaşmam falan da yok, kimse beni yollamadı yani buraya tamamen alakasız."