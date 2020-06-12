Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
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Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

İngiliz model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modelin paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
12.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:32

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 23 yaşındaki genç model Demi Rose, ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Instagram hesabında 14,1 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, son olarak desenli bikinisiyle kameraların karşısına geçti. Cesur pozunu takipçileriyle paylaşan İngiliz modelin fotoğrafına 566 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

HER POZU OLAY!

Öte yandan Demi Rose, geçtiğimiz günlerde de gri metal elbisesiyle verdiği pozla gündem olmuştu. Ünlü modelin pozunu kısa sürede 312 bin kişi beğendi.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
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