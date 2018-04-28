Cesur Kıyafetiyle Sokağa Çıkan Güzel Model, Tüm Bakışları Üzerinde Topladı
Siyah-beyaz çizgili trençkotunun altına dantelli çorap-ayakkabı giyen Victoria's Secret meleklerinden Elsa Hosk, sokak çekiminde meraklı bakışları üzerinde topladı.
Victoria's Secret meleklerinden Elsa Hosk, önceki gün New York'ta sokak çekimleri gerçekleştirdi.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Siyah ve beyaz, çizgili trençkotunun altına dantelli çorap-ayakkabı giyen model, meraklı bakışları üzerinde topladı.
RÜZGARIN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Ara sıra rüzgarın azizliğine uğrayan Elsa Hosk, etrafına toplanan hayranlarına aldırmadan işini yaptı.
İşte ünlü modelin sokak çekiminden kareler;
YORUMLAR (29)
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Zaten kadın orasını burasını açmazsa kimse bakmaz, sonra organlarına kadar açıyor ve neden bakıyorsunuz diyorlar, çıplak görünmek normal olmadığı İçin bakıyor olmasınlar.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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duramıycam çıkma teklif edicemmmCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Kadın çok soğuk bir tipi var kas katı robot kadınlar gibiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Sokaktaki diğer bayanlardan daha açık giyindiği için dikkat çekiyor. çok çirkin bir bayan, iki gözünün arasındaki mesafe çok fazla ve komik bir görüntü yaratıyor. Victoria''s Secret böyle mankenleri alıyorsa çok abartılıyor demektir.Cevap Yaz 5 2 Yayından KaldırDOĞRUCU DAVUT: Kıskanmayın kezban hanım1 4 Yayından Kaldır