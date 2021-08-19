ÇESOB'tan sel bölgesine yardım
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ÇESOB'tan sel bölgesine yardım

ÇESOB'tan sel bölgesine yardım
Bültenler - Haberler | Güncel

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle mağduriyet yaşayan bölge halkına malzeme ve gıda yardımında bulunularak, dayanışma örneği sergilendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talebi doğrultusunda kısa bir sürede toplanan 1 kamyon yardım, Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, sel mağdurlarına da geçmiş olsun temennisinde bulundu. Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Gür, "Yüce Allah ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dedi.

Ülke olarak yangın ve sel afetlerinin üst üste geldiği zor bir dönemden geçtiğimizi vurgulayan Recep Gür, "İnşallah bu zor günleri el birliği ile atlatacağız" diye konuştu.

Toplanan yardımlar ise Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ve Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan tarafından kamyona yüklenerek, Sinop'un Türkeli ilçesine yolcu edildi.

Kaynak: Bültenler

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