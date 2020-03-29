Çeşmeliler eve kapandı İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de koronavirüs salgınına yönelik yetkililerin 'Evde kal' çağrısı karşılık bulunca, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de koronavirüs salgınına yönelik yetkililerin 'Evde kal' çağrısı karşılık bulunca, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların 'evden çıkmayın' uyarıları İzmir'in Çeşme ilçesinde karşılık buldu. Vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçeye hafta sonu olmasına karşın gelen de olmadı.Normalde yaz kış dolu olan Çeşme ilçe merkezi ile çarşısı, marinası ve sahil yolu ile turistik Alaçatı Mahallesi'nin boş olduğu gözlendi.

Kaynak: DHA