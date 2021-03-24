Çeşmeli muhtarlara yangın ve doğal afet eğitimi
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Çeşmeli muhtarlara yangın ve doğal afet eğitimi

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:08
Çeşmeli muhtarlara yangın ve doğal afet eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çeşmeli muhtarlara "Yangın ve doğal afet eğitimi" verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çeşmeli muhtarlara "Yangın ve doğal afet eğitimi" verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitmeni Sinan Mısırlı tarafından Ilıca Mahallesi'nde, Çeşmeli muhtarlara verilen eğitimde, yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.

İtfaiye Eğitmeni Sinan Mısırlı, Çeşmeli muhtarlara verdiği eğitimde, amaçlarının; afetlerdeki kayıpların azaltılması için birey ve kurum/kuruluş düzeyinde afetlere hazırlık kapasitesini artırmayı, olası afet ve acil durum karşısında mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek kendi kendine yardım edebilme becerisini desteklemek olduğunu açıkladı.

İtfaiye Eğitmeni Mısırlı, Çeşmeli muhtarlara verdiği teorik eğitimde, hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olmayı, gerekli tedbirleri alarak yaşamayı, bireysel ve toplumsal sorumluluk almayı, toplumsal güç birliği oluşturarak sorunun değil çözümün bir parçası olmayı ve yaşam çevresine duyarlı olmayı gerektirdiğini anlattı.

Teorik eğitimin ardından, yangın tüpleriyle yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - İZMİR

Çeşmeli muhtarlara yangın ve doğal afet eğitimi
Çeşmeli muhtarlara yangın ve doğal afet eğitimi
Çeşmeli muhtarlara yangın ve doğal afet eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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