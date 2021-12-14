Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi kesimi için müşavirlik hizmeti alınacak

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nde Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında müşavirlik hizmeti için ihale açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi kesimine yönelik müşavirlik hizmetini kapsıyor. İhale dosyası satış bedelinin 10 bin lira, geçici teminat tutarının 1 milyon lira olarak belirlendiği ihale, 19 Ocak 2022 günü saat 14.30'da yapılacak.

İhale, "Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu" adresinde Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihale dosyasını 21 Aralık'tan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünde ücretsiz görebilecek.

Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale günü saat 14.00'e kadar elden veya posta yoluyla teslim edilebilecek.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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