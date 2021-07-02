Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir kesiminin yapımına ilişkin ihale tarihi değiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir kesiminin yapımına ilişkin ihale tarihi değiştirildi

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir kesiminin yapımına ilişkin ihale tarihi değiştirildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi 17 Ağustos olarak değiştirildi.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi 17 Ağustos olarak değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere 7 Mayıs'ta ilan edilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi ve saati "17 Ağustos 10.30" şeklinde güncellendi.

İhale tarihi ve saati, daha önce "13 Temmuz 10.30" olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Sigara paketlerine yeni düzenleme! Sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
Sigara paketlerine yeni düzenleme! Sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Gedson Fernandes Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir kesiminin yapımına ilişkin ihale tarihi değiştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:27:21. #1.15#

title