Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir kesiminin yapımına ilişkin ihale tarihi değiştirildi

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi 17 Ağustos olarak değiştirildi.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi 17 Ağustos olarak değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere 7 Mayıs'ta ilan edilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi ve saati "17 Ağustos 10.30" şeklinde güncellendi.

İhale tarihi ve saati, daha önce "13 Temmuz 10.30" olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya