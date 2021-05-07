Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nde Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı için ihaleye çıkıldı
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Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nde Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı için ihaleye çıkıldı

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nde Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı için ihaleye çıkıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapımı için ihale açıldı.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapımı için ihale açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında Çeşmeli-Kızkalesi kesimi YİD modeliyle yapılacak. Projenin yapım ihalesi tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale dosyası bedeli KDV dahil 50 bin lira ve geçici teminat tutarı 25 milyon lira olarak belirlendi. İstekliler ihale dosyasını 31 Mayıs'tan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Başkanlığı'nda görebilecekler.

Söz konusu ihale, 13 Temmuz saat 10.30'da Ankara-Yücetepe'deki Karayolları Genel Müdürlüğünde, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulünce gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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