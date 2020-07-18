Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su kapları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su kapları

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçedeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için mermer su kapları konulduğu bildirildi.

Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su kapları
18.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:54

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçedeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için mermer su kapları konulduğu bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Tarihte Osmanlı döneminde öreneğini gördüğümüz şehirlerdeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için konulan su kaplarını bizde ilçemizde uygulamaya koyduk. İlçemizde şifalı dağ suyu için daha önce yaptırdığımız çeşmelerin yanına ve tüm çeşmelerimize sokak hayvanlarımız için ilk etapta 22 adet mermer su kapları koyduk. Hem mimarı açıdan hemde sokak hayvanlarımız için oldukça güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. Dünya sadece insanlara ait değildir. Bu biliçle hareket ederek sokak hayvanlarımız için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak sokak hayvanlarımızı hastalandıklarında tedavi ettiriyoruz ayrıca kurduğumuz özel birimle bakımlarını belli bir alanda yapıyoruz. Ayrıca Emet ve Hisarcık İlçeleri bölgesel Sokak Hayvanları Geçici Yaşam alanı projesi kapsamında çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti Politika
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi Güncel
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ayasofya Azerbaycan Türk Lirası Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su kapları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:18:38. #1.15#
title