Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor
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Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor

12.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:49
Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik'te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik'te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde ve bazı sokaklarında ikamet eden vatandaşların çeşmelerinde akan pis vatandaşları tedirgin ediyor. 2 gündür bu şekilde çeşmelerinden bu tarz su aktığını ifade eden mahalle sakinleri, temiz su ile çeşmeden akan suyu yan yana koyunca aradaki farkın fazlasıyla anlaşıldığı söylediler. - BİLECİK

Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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