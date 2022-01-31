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Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor

Karaköprü Belediyesi tarafından uygulanan ikram çeşmesinde soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba akıyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından uygulanan ikram çeşmesinde soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba akıyor.

Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler ve Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından vatandaşın hizmetine sunulan ikram çeşmesi cuma günleri vatandaşlara sıcak çorba hizmeti veriliyor. Kış aylarında soğuk havalarda sabahın erken saatlerinde evden çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor.

Pazartesi ve cuma günleri sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler sıcak çorba ve ekmek ikramıyla içini ısıtıyor. Yapılan bu hizmetten dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür eden vatandaşlar sabahları sıcak çorba ile hem fırsat bulamadıkları kahvaltı öğününü yediklerini hem de soğuklarda içlerinin ısındığını dile getirdiler.

İkram çeşmesindeki çorba ikramı havaların ısınmasıyla yerini soğuk limonata veya soğuk meşrubat ikramına bırakacak. - ŞANLIURFA

Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor

Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor

Çeşmeden vatandaşlar için sıcak çorba akıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cuma, Yerel, Haber

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