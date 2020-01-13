13.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:52

Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan bir kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orhangazi ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda bulunan çeşmeden su içmeye çalışan kedi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çeşmenin musluğundan su içen kedi bir süre sonra suyunu içtikten sonra çeşmeden uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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