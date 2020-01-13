Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

13.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:37

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan kedinin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orhangazi ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda bulunan çeşmeden su içmeye çalışan kedinin o anları bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çeşmenin musluğundan güçlükle su içen kedi sonra uzaklaştı. Görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA