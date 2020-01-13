Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu
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Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan kedinin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

13.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:37
Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan kedinin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orhangazi ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda bulunan çeşmeden su içmeye çalışan kedinin o anları bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çeşmenin musluğundan güçlükle su içen kedi sonra uzaklaştı. Görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.


Kaynak: DHA
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