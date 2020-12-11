Çeşmeden sökülerek müzeye getirildi
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Çeşmeden sökülerek müzeye getirildi

11.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:43
Çeşmeden sökülerek müzeye getirildi

Adıyaman'da, içerisinden boru geçirilerek köyün çeşmesinde kullanılan Roma Dönemine ait kabartma, jandarma tarafından yerinden söküldü.

Adıyaman'da, içerisinden boru geçirilerek köyün çeşmesinde kullanılan Roma Dönemine ait kabartma, jandarma tarafından yerinden söküldü. Tarihi eser şimdi müze bahçesinde sergileniyor.

Üzerinde kanatlarını açmış kartal ve elinde mızrak ve kalkan olan asker figürleri bulunan 43x68 ebatlarındaki kabartma, Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor. 2010 yılına kadar Adıyaman'ın Ağcin köyünde bulunan köy çeşmesinde kullanılan kabartma, jandarma tarafından fark edildi. Köyün çeşmesinde içinden boru geçirilerek kullanılan Roma Dönemine ait tarihi eser, jandarma tarafından yerinden sökülerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

10 yıldan beri müze bahçesinde sergilenen kireçtaşından yapılan kabartmada üçgen içerisinde kanatlarını açmış kartal betimi, gövdesi cepheden başı profilden verilmiş şekilde. Alt kısmında ise profilden verilmiş atın üzerinde asker figürünün sağ elinde mızrak, sol elinde kalkanı bulunuyor. - ADIYAMAN

Çeşmeden sökülerek müzeye getirildi
Çeşmeden sökülerek müzeye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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