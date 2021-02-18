Çeşmeden şerbet ikramı
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Çeşmeden şerbet ikramı

18.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:51
Çeşmeden şerbet ikramı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde meydandaki çeşmeden, Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 1 ton kandil şerbeti halka dağıtıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde meydandaki çeşmeden, Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 1 ton kandil şerbeti halka dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi, Regaip Kandili'ne özel bu yıl da Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet dağıttı. 5 bin kişi için hazırlanan ikramı alanlar, keyifle şerbetini yudumladı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Covid-19 kuralları gözetilerek hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Tüm bu süreçte büyük bir sabır ve sağduyu gösteren tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, bir kez daha Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi.

Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı
Çeşmeden şerbet ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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