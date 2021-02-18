Çeşmeden şerbet ikramı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde meydandaki çeşmeden, Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 1 ton kandil şerbeti halka dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi, Regaip Kandili'ne özel bu yıl da Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet dağıttı. 5 bin kişi için hazırlanan ikramı alanlar, keyifle şerbetini yudumladı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Covid-19 kuralları gözetilerek hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Tüm bu süreçte büyük bir sabır ve sağduyu gösteren tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, bir kez daha Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı