Çeşmeden şerbet ikramı
18.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:51
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde meydandaki çeşmeden, Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 1 ton kandil şerbeti halka dağıtıldı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde meydandaki çeşmeden, Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 1 ton kandil şerbeti halka dağıtıldı.
Nazilli Belediyesi, Regaip Kandili'ne özel bu yıl da Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet dağıttı. 5 bin kişi için hazırlanan ikramı alanlar, keyifle şerbetini yudumladı.Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Covid-19 kuralları gözetilerek hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Tüm bu süreçte büyük bir sabır ve sağduyu gösteren tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, bir kez daha Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı