Çeşme Ziraat Odası üyelerine kolaylık sağlıyor

Çeşme Ziraat Odası, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı anlaşmalarla üyelerine indirim sağlarken, diğer yandan da toprak analizi ve organik gübre yoluyla üreticilerin daha verimli üretim yapmaları için çalışmalar yürütüyor.

Çeşme Ziraat Odası, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı anlaşmalarla üyelerine indirim sağlarken, diğer yandan da toprak analizi ve organik gübre yoluyla üreticilerin daha verimli üretim yapmaları için çalışmalar yürütüyor.

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Süleyman Özer, 2019 yılının şubat ayında göreve gelmesinin ardından, Çeşmeli üreticilere kolaylıklar sağlamak, toprak analizleri ve organik gübreleme ile üretimde verimliliği artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üye sayısını 800'den bin 240'a yükselttiklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Özer, Çeşme'deki bazı akaryakıt istasyonları, lastikçi, kargo şirketi, sigorta şirketi, anaokulu ile İzmir'deki bir özel hastane ile anlaşma yaparak, Çeşme Ziraat Odası üyelerine indirim yapılmasını sağladıklarını anlattı.

Yaptıkları indirim anlaşmaları ile oda üyelerinin üretici kartları ile uygun fiyata hizmet almalarını sağladıklarını belirten Özer, aynı zamanda üyelerin odaya düzenli aidat ödemelerinin de gerçekleştiğini, oda olarak daha güçlü hale geldiklerini ifade etti.

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak, oda üyesi üreticilerin tarlalarında toprak analizi de gerçekleştirdiklerini belirterek, analizler sonucunda da toprak için gerekli gübre ihtiyacını belirleyerek, girişimlerde bulundukların anlattı. Özer, oda üyesi üreticilere, uygun fiyatlı organik gübre için araştırma yaptıklarını ve üreticilere, topraklarının iyileştirilmesi için 75 ton organik gübrenin temininde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Oda Başkanı Özer, 7 bin Gemlik Zeytini fidanının da oda üyesi üreticiler için teminine yardımcı olduklarını sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı