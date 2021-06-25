Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
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Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı

Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ve zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ve zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Binada ve araçlarda hasar meydana gelirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tarihi kervansarayın yakınlarında bulunan Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zabıta Müdürlüğü binası ile altında bulunan ve açılış hazırlıkları devam eden Halk Masası binasına ve önünde park halindeki zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası hem binanın hem de araçların camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışma sonrası olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Az önce Çeşme merkez zabıta ofisimize, kamu düzenini sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetimize taşlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda belediye araçlarımızın camları kırıldı. Zabıta ve halk masası binamıza taş atıldı. Çeşme'yi sevenlere ve Çeşme halkına hizmet etmek üzere çalışan kolluk kuvvetimize ve resmi binalarımıza yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.


Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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