Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)
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Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)

12.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:50
Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)

SERALARDAKİ ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Urla ilçesinde, dolu yağışının hasara neden olduğu seralar, DHA tarafından dronla görüntülendi.

SERALARDAKİ ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Urla ilçesinde, dolu yağışının hasara neden olduğu seralar, DHA tarafından dronla görüntülendi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun seraların naylonlarını parçaladığı görüldü.

Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)
Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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