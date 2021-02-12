Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)
12.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:50
SERALARDAKİ ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Urla ilçesinde, dolu yağışının hasara neden olduğu seralar, DHA tarafından dronla görüntülendi.
SERALARDAKİ ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir'in Urla ilçesinde, dolu yağışının hasara neden olduğu seralar, DHA tarafından dronla görüntülendi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun seraların naylonlarını parçaladığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN