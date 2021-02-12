Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (6)

SERALARDAKİ ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Urla ilçesinde, dolu yağışının hasara neden olduğu seralar, DHA tarafından dronla görüntülendi.