Çeşme yeni meydanına kavuştu!
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Çeşme yeni meydanına kavuştu!

Çeşme yeni meydanına kavuştu!
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşme Belediyesi tarafından kısa bir süre önce yapımına başlanan Cumhuriyet Meydanı tamamlandı. 30 yıldır yenilenmeyen meydanın modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Oran, "Çeşmemiz'e yakışır bir meydan yaptık, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Başkan Oran, "Çeşmemiz'e yakışır bir meydan yaptık!"

Hizmet seferberliğini sürdüren Çeşme Belediyesi, bir süre önce düzenleme çalışmalarına başladığı Cumhuriyet Meydanı'nı tamamladı. 30 yıldır yenilenmeyen, Çeşme'nin ihtiyaçlarına cevap vermeyen, eski ve kullanışsız bir alan olan meydan, yapılan çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuştu. Pandemi döneminde aralıksız çalışmaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı, hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kentin çehresini değiştiren çalışmaya imza atan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, göreve geldiği günden bu yana söz verdiği projeleri tek tek hayata geçirdiğini söyledi.

"Modern bir meydanı Çeşme'ye kazandırdık"

Modern bir kent anlayışının olmazsa olmaz park ve meydanlarını ilçede büyük oranda arttırdıklarını dile getiren Oran, "Yıllardır yenilenmeyen, vitrinimiz olan Cumhuriyet Meydanı'nda kısa bir süre önce yenileme çalışmalarımıza başladık. Pandemi sürecinde başladığımız çalışmalar hızla tamamlandı ve Çeşmemiz modern bir meydana kavuştu. Törenlerimizi yaptığımız, çay kahve içtiğimiz, vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla her akşam gelip dondurma yediği meydanımız artık çok daha güzel. Çeşme'yi zirveye taşıma sözü verdiğim vatandaşlarım her geçen gün bu kentin çehresinin nasıl değiştiğine şahit oluyorlar ve olmaya da devam edecekler. 'Sevdamız Çeşme' diyerek çıktığımız bu yolda gece gündüz yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Alt yapısı da yenilendi

Çalışma hakkında Teknik bilgiler de veren Oran, "1. Etap Cumhuriyet Meydanı Projemiz planlandığı tarihten önce bitti. Yaklaşık 1,5 milyon TL'ye yapılan meydanımızda kırmızı andezit ve granit taşları döşendi. Su, elektrik sistemleri yenilenerek, alt yapı çalışmaları tamamlanan meydanımızda yeni aydınlatma direkleri takıldı. Bunun yanı sıra peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Çeşmemiz'e hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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