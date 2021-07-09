Çeşme'ye 25 ticari taksi daha
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Çeşme'ye 25 ticari taksi daha

Çeşme'ye 25 ticari taksi daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Çeşme'deki ticari taksi sayısının 25 adet artırılmasına karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Çeşme'deki ticari taksi sayısının 25 adet artırılmasına karar verdi.

Çeşme Belediyesinin talebi ve İzmir Ulaşım Ana Planı verileri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Çeşme İlçesi Taksi Talebi Raporu" doğrultusunda, Çeşme'de faaliyet gösteren gösteren ticari taksi sayısının 25 adet artırılmasına karar verildi.

Ticari plakaların ücretleri, KDV hariç 700 bin lira olarak belirlenirken, ticari taksi plakası alacak kişilerin "Ticari Taşıt Tahsis Belgesi" alma koşullarını sağlamaları ve spekülatif kazanca neden olunmaması için satın alınacak plakaların; veraset yolu ile yapılan intikaller hariç, 2 yıl süre ile bir başka kişiye satılamaması, devredilememesi veya herhangi bir şekilde hibe edilememesi şartı getirildi.

Plaka ihalesine katılmak isteyen kişilerin; şoförlük mesleğini yaptığını gösterir ve son altı ayda düzenlenmiş oda kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesinin aslı veya noterden tasdiklenmiş örneği, oda ve sicil kaydı bulunmayan kişilerin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden alınacak oda ve sicil kaydı olmadığına dair yazı, vergi dairesi veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösterir belge, Çeşme ilçesinde ikamet ettiğini gösterir belge, adli sicil kaydı, üzerine tescilli başka bir tahditli ticari plaka bulunmadığını gösterir belge, sürücü belgesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair belge ile başvuru yapabilecekleri belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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