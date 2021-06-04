Çeşme yaza hazır!
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Çeşme yaza hazır!

Çeşme yaza hazır!
Bültenler - Haberler | Güncel

Vaka sayılarının sıfırlandığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, tüm hazırlıklarımızı tamamladık, gönül rahatlığıyla tatil yapmak isteyen tüm misafirlerimizi Çeşme'ye bekliyoruz" dedi.

Başkan Oran, "Çeşme'de vaka sayıları sıfırlandı"

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ege'nin incisi Çeşme'de tüm halk plajlarına sosyal mesafe locaları yerleştirildi.

1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine giren Çeşme'nin gözde Plajı Ilıca'da 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları yerleştirildi. İlçedeki vaka sayılarının sıfırlandığını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sezon geçirmek isteyen herkesi Çeşme'ye davet etti.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Çeşme'nin 200 metrelik Ilıca Plajı başta olmak üzere tüm halk plajlarında sosyal mesafe locaları yerleştirildiğinin altını çizen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bu sene de geçtiğimiz yaz olduğu gibi koronavirüs kapsamında sosyal mesafeyi koruyacağımız sosyal mesafe locaları oluşturduk. Bir yanı 3 metre, diğer yanı 2 metreden oluşan bu locaların arasında ise 1,5 metre mesafe bulunuyor. Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

"İlçemizdeki vaka sayıları sıfırlandı"

Plajın bu yıl mavi bayrağın yanında "engelsiz plaj" anlamına gelen kırmızı bayrağı da aldığını belirten Oran, "Zor bir yılı geride bıraktık. Güzel günler bizi bekliyor. Aşılama ile birlikte ilçedeki vaka sayılarımız sıfırlandı. Bu nedenle moralimizi yüksek tutuyoruz. Kontrolü elden bırakmamak adına tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Bütün cadde ve sokaklarımız dezenfekte ediliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plaj zabıtamız var. Bu arkadaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere gerekli uyarıları yapacak. Uymayanlar hakkında da işlem yapacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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